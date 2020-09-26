«Саша, нееет!» Солдатова шокировала поклонников новым имиджем

Поклонникам четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой не понравилось, что спортсменка сменила имидж.

Ранее Солдатова выложила выложила фотографию с новой прической у себя в Instagram и спросила у подписчиков, идет ли ей изменение в имидже. Многие ответили «нет», но есть и более развернутые комментарии.

ivan_boyar: Нееет, старит

ribka.dori.18: Как тётя...

nanet_karasik: Мне кажется раньше было лучше

valery_andreeva: Просто невероятно круто!

adaocean: Кайф!

annabelle.swan.artist: взрослее стала выглядеть)

mariakristina2007: Нееееет

nastix2007: Нет)) Саша нееет