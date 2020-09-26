«Саша, нееет!» Солдатова шокировала поклонников новым имиджем
15:56
Поклонникам четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой не понравилось, что спортсменка сменила имидж.
Ранее Солдатова выложила выложила фотографию с новой прической у себя в Instagram и спросила у подписчиков, идет ли ей изменение в имидже. Многие ответили «нет», но есть и более развернутые комментарии.
ivan_boyar: Нееет, старит
ribka.dori.18: Как тётя...
nanet_karasik: Мне кажется раньше было лучше
valery_andreeva: Просто невероятно круто!
adaocean: Кайф!
annabelle.swan.artist: взрослее стала выглядеть)
mariakristina2007: Нееееет
nastix2007: Нет)) Саша нееет