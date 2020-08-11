«Рыбка моя, ты чего без кофты?» Футболистка ЦСКА нежно обратилась к Глушакову

Футболистка женской команды ЦСКА Ксения Коваленко отреагировала на фото полузащитника Дениса Глушакова. Бывший хавбек «Спартака» и «Ахмата» опубликовал фото с дочерьми. Коваленко написала в комментариях: «Рыбка моя, ты чего без кофты? Сегодня холодно на улице».

В ответ на это Глушаков поставил эмодзи-сердечко

Глушаков летом покинул «Ахмат». По неофициальной информации он хочет вернуться в Москву ради Коваленко, паре приписывают романтические отношения.