«Рыбка моя, ты чего без кофты?» Футболистка ЦСКА нежно обратилась к Глушакову
17:48
Футболистка женской команды ЦСКА Ксения Коваленко отреагировала на фото полузащитника Дениса Глушакова. Бывший хавбек «Спартака» и «Ахмата» опубликовал фото с дочерьми. Коваленко написала в комментариях: «Рыбка моя, ты чего без кофты? Сегодня холодно на улице».
В ответ на это Глушаков поставил эмодзи-сердечко
Глушаков летом покинул «Ахмат». По неофициальной информации он хочет вернуться в Москву ради Коваленко, паре приписывают романтические отношения.
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