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«Рыбка моя, ты чего без кофты?» Футболистка ЦСКА нежно обратилась к Глушакову

17:48
Денис Глушаков и комментарий Ксении Коваленко. Фото Instagram
Денис Глушаков и комментарий Ксении Коваленко. Фото Instagram
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Футболистка женской команды ЦСКА Ксения Коваленко отреагировала на фото полузащитника Дениса Глушакова. Бывший хавбек «Спартака» и «Ахмата» опубликовал фото с дочерьми. Коваленко написала в комментариях: «Рыбка моя, ты чего без кофты? Сегодня холодно на улице».

В ответ на это Глушаков поставил эмодзи-сердечко

Глушаков летом покинул «Ахмат». По неофициальной информации он хочет вернуться в Москву ради Коваленко, паре приписывают романтические отношения.

??#глушаков

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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