Российская легкоатлетка назвала идеальный рацион питания для красивых мышц

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась рационом питания для красивых мышц.

«Для тех, кто хочет иметь красивый мышечный контур:

На завтрак готовьте себе омлет из белковых яиц с овсянкой. На обед или ужин: индейку или куриную грудку с кусочками хлеба из твёрдых сортов и риса. Нежирную телятину с вареным картофелем. Если перед тренировкой вы предпочитаете суп или салат, то кушать нужно как минимум за час до тренировки, чтобы пища успела перевариться.

Для набора мышечной массы за 20-40 минут до тренировки можно съесть один крупный фрукт, такой как яблоко, груша, клубника, или 100-150 гр. творога, белкового коктейля или чашечку крепкого кофе", — написала у себя в Instagram Клишина.

Клишина — серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину и двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении.