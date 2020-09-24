  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«Просто бомба». Загитова опубликовала антуражную фотосессию

00:53
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Теги:

Российская фигуристка Алина Загитова? на своей странице в Instagram опубликовала несколько новых фотографий. Спортсменка показала кадры антуражной фотосессии в вечернее время.

«Просто бомба. Надеюсь, нас теперь ждет весь профиль в таких фотках», «Алинаааааа, ты шикарна!», «Алина, почему так красиво, у меня аж глаза болят», «The most beautiful and skillfull skater«, — написали поклонники в комментариях под новым постом спортсменки.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир