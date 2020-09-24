«Просто бомба». Загитова опубликовала антуражную фотосессию

Российская фигуристка Алина Загитова? на своей странице в Instagram опубликовала несколько новых фотографий. Спортсменка показала кадры антуражной фотосессии в вечернее время.

«Просто бомба. Надеюсь, нас теперь ждет весь профиль в таких фотках», «Алинаааааа, ты шикарна!», «Алина, почему так красиво, у меня аж глаза болят», «The most beautiful and skillfull skater«, — написали поклонники в комментариях под новым постом спортсменки.