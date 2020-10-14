«Пропадаю я». Жена Овечкина и Любовь Успенская спели дуэтом известную песню
16:20
Анастасия Шубская, супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала несколько сторис с певицей Любовью Успенской. Женщины спели дуэтом известную песню «Пропадаю я» и ряд других популярных композиций.
«Спасибо за прекрасный вечер, дорогая наша», — подписала видео с Успенской Анастасия.
В ночь на 13 октября Шубская посетила вечеринку в честь 43-летия певицы Жасмин.
Анастасия Шубская и Любовь Успенская pic.twitter.com/uaalBglxwy— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 14, 2020
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