«Пропадаю я». Жена Овечкина и Любовь Успенская спели дуэтом известную песню

Анастасия Шубская, супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала несколько сторис с певицей Любовью Успенской. Женщины спели дуэтом известную песню «Пропадаю я» и ряд других популярных композиций.

«Спасибо за прекрасный вечер, дорогая наша», — подписала видео с Успенской Анастасия.

В ночь на 13 октября Шубская посетила вечеринку в честь 43-летия певицы Жасмин.