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Басков, Агутин и Успенская. Жена Овечкина показала, как поздравили с днем рождения певицу Жасмин

10:53
Жасмин, Татьяна Навка, Николай Басков, Светлана Ермолова и Анастасия Задорина. Фото instagram.com
Жасмин, Татьяна Навка, Николай Басков, Светлана Ермолова и Анастасия Задорина. Фото instagram.com
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Анастасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, стала гостьей дня рождения известной певицы Жасмин. 12 октября российская исполнительница отметила свое 43-летие.

На вечеринку были приглашены практически одни дамы. Из мужчин — отец именинницы, музыканты, певец Николай Басков и еще несколько других.

На сцене в тот день также выступали Любовь Успенская и Леонид Агутин. Для всех присутствующих был накрыт шикарный стол с едой и напитками. Желающие могли танцевать.

Мероприятие посетила бывшая фигуристка Татьяна Навка.

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