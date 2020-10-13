Басков, Агутин и Успенская. Жена Овечкина показала, как поздравили с днем рождения певицу Жасмин

Анастасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, стала гостьей дня рождения известной певицы Жасмин. 12 октября российская исполнительница отметила свое 43-летие.

На вечеринку были приглашены практически одни дамы. Из мужчин — отец именинницы, музыканты, певец Николай Басков и еще несколько других.

Жена Овечкина на дне рождении певицы Жасмин pic.twitter.com/TyFVDwaW4x — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 13, 2020

На сцене в тот день также выступали Любовь Успенская и Леонид Агутин. Для всех присутствующих был накрыт шикарный стол с едой и напитками. Желающие могли танцевать.

День Рождения Жасмин pic.twitter.com/Qe9lZky2pS — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 13, 2020

Мероприятие посетила бывшая фигуристка Татьяна Навка.