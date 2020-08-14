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Подписчики сравнили гимнастку Солдатову с инопланетянкой. Космическое фото спортсменки

17:31
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram фотографии из танцевального зала.

На фото спортсменка повисла вниз головой на перилах для танцоров.

«Улыбнулись потянулись», — написала в Instagram Солдатова.

«Звоните специалистам из Штатов. Там Пентагон отдел создал по поимке НЛО и иже с ними», — отреагировал один из подписчиков гимнастки.

Гимнастка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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