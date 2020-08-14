Подписчики сравнили гимнастку Солдатову с инопланетянкой. Космическое фото спортсменки
17:31
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram фотографии из танцевального зала.
На фото спортсменка повисла вниз головой на перилах для танцоров.
«Улыбнулись потянулись», — написала в Instagram Солдатова.
«Звоните специалистам из Штатов. Там Пентагон отдел создал по поимке НЛО и иже с ними», — отреагировал один из подписчиков гимнастки.
Гимнастка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...