Подписчики сравнили гимнастку Солдатову с инопланетянкой. Космическое фото спортсменки

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram фотографии из танцевального зала.

На фото спортсменка повисла вниз головой на перилах для танцоров.

«Улыбнулись потянулись», — написала в Instagram Солдатова.

«Звоните специалистам из Штатов. Там Пентагон отдел создал по поимке НЛО и иже с ними», — отреагировал один из подписчиков гимнастки.

Гимнастка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).