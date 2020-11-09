Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию верит, что Дзюба исправится после скандала

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала ситуацию, в которой оказался нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с Артемом Дзюбой, на котором он удовлетворяет себя. После этого главный тренер российской сборной Станислав Черчесов решил временно отстранить капитана команды от игр, пока ситуация не нормализуется.

«Я думаю, что это отстранение даже пойдет в какой-то степени на пользу Артему, — написала Шишкина в Instagram. — Надеюсь, что сменит пароли и поставит двухфакторную аутентификацию. Страсти улягутся, споры поутихнут и его снова вызовут в сборную. Я в этом уверена. А он стал только популярнее за эти несколько дней.

Кстати, очень большой процент моих подписчиков, которые проголосовали за его отстранение — мужчины. Ребят, вы серьезно? У меня объяснение только такое: либо он вам просто как человек не нравится, либо вы посчитали, что его... лучше, чем ваш.

Мое мнение: если человек не причиняет зла другим и не несет разрушение в массы, то я не думаю, что его надо «сжигать на костре». И, да, когда в следующий раз вы решите заклеймить кого-то позором, просто посмотрите в зеркало».