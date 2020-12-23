«Нежность, восхищение и чувство благодарности». Лиза Арзамасова поделилась впечатлениями после свадьбы с Авербухом

Известная российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась впечатлениями после свадьбы с призером Олимпиады по фигурному катанию и хореографом Ильей Авербухом. О свадьбе пары стало известно 20 декабря.

«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня, — написала Арзамасова в Instagram. — Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, «как надо и как не надо». Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, — особенное счастье!

Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, — есть так много ответной радости за счастье других людей! И я очень жду новых здоровых времён, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! А вы знаете, как я люблю обниматься. Я узнаю вас среди прочих за секунду: по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике, по первому доброму слову! А пока обнимаю нежнейше через расстояния и часовые пояса! Спасибо!"