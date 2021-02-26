«Очень чувственная фотосессия». Российская девушка-арбитр снялась обнаженной

Футбольный арбитр Екатерина Костюнина опубликовала фотографии в stories Instagram 26 февраля. Она снялась в обнаженном виде.

Российский арбитр Екатерина Костюнина. Первое фото — сторис ее Инстаграм. pic.twitter.com/4adcBgGBqJ — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) February 26, 2021

«Очень чувственная фотосессия состоялась в Москве», — написала она.

Костюнина обслуживает матчи третьего дивизиона, а также женские соревнования.