«Очень чувственная фотосессия». Российская девушка-арбитр снялась обнаженной
19:24
Футбольный арбитр Екатерина Костюнина опубликовала фотографии в stories Instagram 26 февраля. Она снялась в обнаженном виде.
Российский арбитр Екатерина Костюнина. Первое фото — сторис ее Инстаграм. pic.twitter.com/4adcBgGBqJ— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) February 26, 2021
«Очень чувственная фотосессия состоялась в Москве», — написала она.
Костюнина обслуживает матчи третьего дивизиона, а также женские соревнования.
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