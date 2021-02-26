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«Очень чувственная фотосессия». Российская девушка-арбитр снялась обнаженной

19:24
Екатерина Костюнина. Фото Instagram
Екатерина Костюнина. Фото Instagram

Футбольный арбитр Екатерина Костюнина опубликовала фотографии в stories Instagram 26 февраля. Она снялась в обнаженном виде.

«Очень чувственная фотосессия состоялась в Москве», — написала она.

Костюнина обслуживает матчи третьего дивизиона, а также женские соревнования.

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