Невеста Роналду показала сочное фото в купальнике. Рядом стоят дети и футболист

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала откровенное фото на пляже с детьми и 35-летним португальцем.

Джорджина в синем купальнике держит в руках пластиковые ведерки. Рядом стоит Роналду в шортах. Футболист держит за руки двух дочерей. Сзади стоит Криштиану-младший.

Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.

Ранее сообщалось, что сезон-2020/21 в Италии стартует 19 сентября.