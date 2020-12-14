Невеста Роналду показала фото в красном белье рядом с елкой. Криштиану оценил
07:44
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала очередной пост в Instagram.
На фото девушка лежит на диване в красном нижнем белье.
«Любить себя — начало вечной истории любви», — подписала фото Джорджина.
Роналду оценил фото своей возлюбленной, оставив комментарий «Мамамиа».
Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану.
У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
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