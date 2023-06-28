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Девушка Роналду Джорджина похвасталась огромными ягодицами в стрингах

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
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Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новое откровенное фото в соцсетях. Испанская модель сделала селфи на яхте в стрингах, похваставшись своими ягодицами.

Публикация Родригес собрала почти 5 миллионов лайков за сутки. В комментариях подписчики оставляют много комплиментов:

«Наслаждайся отдыхом с семьей!»

«Фото нереальное».

«Самая милая попа в мире».

«Роналду счастливчик».

«Ты прекрасна».

Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Джорджина и Роналду проводят семейный отпуск на Средиземном море недалеко от итальянского острова Сардиния.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.

Джорджина Родригес и&nbsp;Криштиану Роналдо. Яхта за 6,5 миллиона евро и очаровательная Джорджина: как отдыхает Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Джорджина Родригес
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