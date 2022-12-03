Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Р§Рњ 2022
Главная
Женская лига

Сегодня, 19:03

Невеста Роналду похвасталась пышной грудью на пляже в Дохе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
1/2

Джорджина Родригес, супруга экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в соцсетях.

Она выложила фотографию с отдыха, который она проводит в Дохе.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Сам 37-летний Роналду сейчас в составе сборной Португалии выступает на ЧМ-2022 в Катаре.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
1
Читайте также
Капитан голландцев Блинд — герой. Играет с подкожным дефибриллятором после операции на сердце
Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывшая жена Кокорина похвасталась пышными формами в узком платье
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости