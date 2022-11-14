Невеста Роналду выложила горячее фото, показав вид сзади

Невеста форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое фото в социальной сети.

Девушка выложила горячий снимок, показав свой вид сзади.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Родригес и Роналду находятся в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017 года. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Также у португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.