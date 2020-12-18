Невероятное фото Ефимовой в сетке на пляже

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила на своей странице в Instagram облазнительный снимок в купальнике.

На фото спортсменка лежит на пляже в купальнике и прозрачном платье в сетку.

«Заметила такую вещь: сначала мне не нравятся многие фото, а через какое-то время... Смотришь и думаешь — а вроде ничего так», — подписала фотографию спортсменка.

Ранее стало известно, что Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию в связи с тем, что не может прилететь на соревнования из США, где она тренируется.