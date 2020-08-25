  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«Не верится, что ты такая взрослая». Фото девушки Авербуха актрисы Арзамасовой в шлеме поразило подписчиков

18:35
Елизавета Арзамасова. Фото https://www.instagram.com
Елизавета Арзамасова. Фото https://www.instagram.com
Теги:

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, порадовала подписчиков необычным фото.

25-летняя Армазасова передала привет Москве с мотогоночном шлеме. В комментариях подписчики не только оценили ее необычный вид, а и удивились, как быстро она выросла.

«Не верится, что ты такая взрослая», — прокомментировал один из подписчиков.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир