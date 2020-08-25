«Не верится, что ты такая взрослая». Фото девушки Авербуха актрисы Арзамасовой в шлеме поразило подписчиков

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, порадовала подписчиков необычным фото.

25-летняя Армазасова передала привет Москве с мотогоночном шлеме. В комментариях подписчики не только оценили ее необычный вид, а и удивились, как быстро она выросла.

«Не верится, что ты такая взрослая», — прокомментировал один из подписчиков.