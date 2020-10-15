«Наше взаимодействие всегда зажигало пространство». Лопырева поздравила Баскова с днем рождения

Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева поздравила с днем рождения Николая Баскова. Народному артисту России исполнилось 44 года.

«Низкий поклон твоей маме за тебя, мой дорогой! Искренне люблю тебя и желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена позитивом и смыслом. Наша дружба — плюс в карму! Наше взаимодействие всегда зажигало пространство и пусть так будет всегда! А тебе свершений, счастья и успеха в котором я никогда не сомневаюсь! С днем рождения!» — написала Лопырева в Instagram.