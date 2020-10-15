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«Наше взаимодействие всегда зажигало пространство». Лопырева поздравила Баскова с днем рождения

14:08
Виктория Лопырева и Николай Басков. Фото Instagram
Виктория Лопырева и Николай Басков. Фото Instagram
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Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева поздравила с днем рождения Николая Баскова. Народному артисту России исполнилось 44 года.

«Низкий поклон твоей маме за тебя, мой дорогой! Искренне люблю тебя и желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена позитивом и смыслом. Наша дружба — плюс в карму! Наше взаимодействие всегда зажигало пространство и пусть так будет всегда! А тебе свершений, счастья и успеха в котором я никогда не сомневаюсь! С днем рождения!» — написала Лопырева в Instagram.

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