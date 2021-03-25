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«Москва, привет». Ефимова показала новое фото в купальнике

16:58
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram. На фото спортсменка стоит в купальнике в одном из бассейнов Москвы.

«Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!» Москва, привет», — написала Ефимова.

18 марта главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию. Турнир пройдет с 3 по 9 апреля в Казани и является этапом отбора на Олимпиаду.

 

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