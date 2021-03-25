«Москва, привет». Ефимова показала новое фото в купальнике

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram. На фото спортсменка стоит в купальнике в одном из бассейнов Москвы.

«Мороз и солнце; день чудесный!

Ещё ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!» Москва, привет», — написала Ефимова.

18 марта главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию. Турнир пройдет с 3 по 9 апреля в Казани и является этапом отбора на Олимпиаду.