«Москва, привет». Ефимова показала новое фото в купальнике
16:58
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram. На фото спортсменка стоит в купальнике в одном из бассейнов Москвы.
«Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!» Москва, привет», — написала Ефимова.
18 марта главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию. Турнир пройдет с 3 по 9 апреля в Казани и является этапом отбора на Олимпиаду.
14
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...