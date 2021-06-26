Милое исполнение песни из мультфильма «Холодное сердце» в исполнении дочки Роналду
12:15
Джорджина Родригес, девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новое видео в Instagram.
Джорджина выложила видео, на котором дочка Роналду Алана Мартина поет песню «Отпусти и забудь» из популярного мультфильма «Холодное сердце».
«Концертные ночи», — написала Джорджина.
Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У 36-летнего португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.
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