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Медведева выложила озорное фото. Подписчики сравнили ее с Малефисентой и Гринчем

18:56
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выложила шуточное фото в Instagram. Фигуристка снялась лежа на ковре в праздничном свитере с оленем и волосами, закрученными наподобие рогов.

«Не пойму, это зимняя или летняя фотография?» — спросила Медведева подписчиков. Они усмотрели в образе спортсменки сходство с культовым персонажем американской литературы Гринчем и с Малефисентой, заглавной героиней диснеевского фильма в исполнении Анджелины Джоли.

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