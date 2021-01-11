Медведева выложила озорное фото. Подписчики сравнили ее с Малефисентой и Гринчем

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выложила шуточное фото в Instagram. Фигуристка снялась лежа на ковре в праздничном свитере с оленем и волосами, закрученными наподобие рогов.

«Не пойму, это зимняя или летняя фотография?» — спросила Медведева подписчиков. Они усмотрели в образе спортсменки сходство с культовым персонажем американской литературы Гринчем и с Малефисентой, заглавной героиней диснеевского фильма в исполнении Анджелины Джоли.