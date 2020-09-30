Лопырева показала фото в откровенном купальнике. Подписчики в восторге
20:13
Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева опубликовала в Instagram откровенный снимок в купальнике. Фото вызвало восхищение у подписчиков.
erna_loren: «Русалочка! Давно не называла тебя так!»
mat.yan20: «Вот как так можно? И секси, и просто ноль пошлости... Идеально!»
tanyushka01_: «Красотка»
kriukova.az: «У тебя очень эффектная внешность! Модель...»
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