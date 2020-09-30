Лопырева показала фото в откровенном купальнике. Подписчики в восторге

Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева опубликовала в Instagram откровенный снимок в купальнике. Фото вызвало восхищение у подписчиков.

erna_loren: «Русалочка! Давно не называла тебя так!»

mat.yan20: «Вот как так можно? И секси, и просто ноль пошлости... Идеально!»

tanyushka01_: «Красотка»

kriukova.az: «У тебя очень эффектная внешность! Модель...»