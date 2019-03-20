"Лиса Алиса и кот Базилио". Виктория Лопырева поделилась фото в день счастья

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева, которая 5 февраля родила сына Марка Лионеля, опубликовала в Инстаграме очередную фотографию со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым.

– Лиса Алиса и Кот Базилио спешат в спорт зал. Холосенькие, правда? – написала Лопырева.

Ранее девушка уже выкладывала фото с Булатовым.

До 2015 года Лопырева встречалась с футболистом сборной России Федором Смоловым.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.