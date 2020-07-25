Легкоатлетка Клишина показала фото в соблазнительном купальнике
16:20
Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram. 29-летняя российская легкоатлетка показала фото в купальнике рядом с водопадом.
«План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — написала в Instagram Клишина.
Легкоатлетка также является бронзовой призеркой чемпионата Европы-2014.
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