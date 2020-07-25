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Легкоатлетка Клишина показала фото в соблазнительном купальнике

16:20
Дарья Клишина. Фото instagram.com
Дарья Клишина. Фото instagram.com
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Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram. 29-летняя российская легкоатлетка показала фото в купальнике рядом с водопадом.

«План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — написала в Instagram Клишина.

Легкоатлетка также является бронзовой призеркой чемпионата Европы-2014.

«Мое главное оружие в борьбе с унынием». Легкоатлетка Клишина похвасталась новым платьем

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