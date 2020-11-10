Кастерова расплакалась в прямом эфире, говоря пожелания Малкину

Телеведущая Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, не смогла сдержать эмоций, когда отвечала на вопрос: «Что она могла бы пожелать мужу».

— Я хочу пожелать своему мужу, в первую очередь, здоровья. И чтобы в нем никогда не пропадало чувство уверенности в себе. Потому что он реально один из самых крутых хоккеистов мира. Я хочу, чтобы он всегда помнил об этом.

Второе, я хочу ему пожелать, чтобы он выиграл четвертый Кубок Стэнли. И, думаю, для этого все есть. Мне бы этого очень хотелось, — сказала Кастерова в эфире «Матч ТВ» и расплакалась.

Напомним, что Малкин и Кастерова поженились в 2016 году. Пара воспитывает сына Никиту.