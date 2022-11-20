Испанская теннисистка Бадоса выложила откровенное фото без купальника
Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новое фото в соцсетях.
25-летняя спортсменка выложила фото у бассейна без верха купальника.
Паула Бадоса.
Фото Соцсети
Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На ее счету три титула WTA в одиночном разряде.
Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.
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