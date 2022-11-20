Испанская теннисистка Бадоса выложила откровенное фото без купальника

Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новое фото в соцсетях.

25-летняя спортсменка выложила фото у бассейна без верха купальника.

Паула Бадоса. Фото Соцсети

Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На ее счету три титула WTA в одиночном разряде.

Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.