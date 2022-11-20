Гимнастка Севастьянова выложила фото в короткой рубашке, показав стройный животик

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

27-летняя девушка выложила снимок в в укороченной рубашке и джинсах на фоне яхты.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:

«Красотка».

«Конфеточка».

«Эх, какая фигура, умница».

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».