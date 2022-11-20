Гимнастка Севастьянова выложила фото в короткой рубашке, показав стройный животик
Каролина Севастьянова выложила фото на фоне яхты
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.
27-летняя девушка выложила снимок в в укороченной рубашке и джинсах на фоне яхты.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:
«Красотка».
«Конфеточка».
«Эх, какая фигура, умница».
Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».
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