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Сегодня, 09:23

Гимнастка Севастьянова выложила фото в короткой рубашке, показав стройный животик

Каролина Севастьянова выложила фото на фоне яхты
Виктория Кравченко
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Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

27-летняя девушка выложила снимок в в укороченной рубашке и джинсах на фоне яхты.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:

«Красотка».

«Конфеточка».

«Эх, какая фигура, умница».

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».

Каролина Севастьянова
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