«Инопланетная». Гимнастка Солдатова выполнила шпагат, закинув ногу на турник
17:08
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram фото с тренировки на улице.
22-летняя спортсменка показала подписчикам, как выполнила шпагат, закинув ногу на турник. При этом гимнастка изогнулась назад.
«Состояние, когда ты кайфуешь и получаешь удовольствие от тренировок — бесценно», — написала в Instagram Солдатова.
«Инопланетная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.
Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
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