«Инопланетная». Гимнастка Солдатова выполнила шпагат, закинув ногу на турник

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram фото с тренировки на улице.

22-летняя спортсменка показала подписчикам, как выполнила шпагат, закинув ногу на турник. При этом гимнастка изогнулась назад.

«Состояние, когда ты кайфуешь и получаешь удовольствие от тренировок — бесценно», — написала в Instagram Солдатова.

«Инопланетная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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