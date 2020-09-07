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«Инопланетная». Гимнастка Солдатова выполнила шпагат, закинув ногу на турник

17:08
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram фото с тренировки на улице.

22-летняя спортсменка показала подписчикам, как выполнила шпагат, закинув ногу на турник. При этом гимнастка изогнулась назад.

«Состояние, когда ты кайфуешь и получаешь удовольствие от тренировок — бесценно», — написала в Instagram Солдатова.

«Инопланетная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

«А шпагатик!» Гимнастка Солдатова показала фото в облегающем платье

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