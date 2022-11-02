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Сегодня, 10:20

«Аппетитные изгибы»: Севастьянова показала длинные ножки в коротком платье

Анна Горшкова
Корреспондент
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Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию на своей странице в социальных сетях.

27-летняя спортсменка показала длинные ножки в коротком черном платье.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фотографию Севастьяновой:

«Самая горячая»

«Очаровательное создание»

«Сладкая такая...»

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне, на которых стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Она также является двукратной чемпионкой Европы.

Каролина Севастьянова
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