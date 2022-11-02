«Аппетитные изгибы»: Севастьянова показала длинные ножки в коротком платье
Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию на своей странице в социальных сетях.
27-летняя спортсменка показала длинные ножки в коротком черном платье.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Подписчики оценили фотографию Севастьяновой:
«Самая горячая»
«Очаровательное создание»
«Сладкая такая...»
Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне, на которых стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Она также является двукратной чемпионкой Европы.
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