«Аппетитные изгибы»: Севастьянова показала длинные ножки в коротком платье

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию на своей странице в социальных сетях.

27-летняя спортсменка показала длинные ножки в коротком черном платье.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Подписчики оценили фотографию Севастьяновой:

«Самая горячая»

«Очаровательное создание»

«Сладкая такая...»

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне, на которых стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Она также является двукратной чемпионкой Европы.