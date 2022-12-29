Алина Загитова показала фото в черном кожаном костюме

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новые фотографии с фотосессии.

На снимках 20-летняя Загитова позирует в черном кожаном костюме.

Подписчики оценили фотографии фигуристки:

«Алинка, сколько же у тебя добра в твоем телефоне! Давай остальные фоточки! Красотка!»

«Прекрасная девушка»

«Подарок для всех подписчиков».

Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин, она завоевала золото на Играх-2018 в Пхенчхане (Корея). Также она является чемпионкой мира и Европы.

Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.