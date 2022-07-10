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Сегодня, 13:10

«А трусики на месте?» Фигуристка Радионова похвасталась откровенным платьем

Фигуристка Радионова выложила фото в откровенном платье
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Радионова.
Фото Личные соцсети Радионовой

Российская фигуристка Елена Радионова выложила новое фото у себя в соцсетях.

23-летняя спортсменка опубликовала снимок в откровенном черном платье.

Подписчики Радионовой оценили новый пост спортсменки.

«Очаровательная».

«Самая красивая, самая желанная!»

«А трусики на месте?»

«Богиня».

«Роскошная леди».

Радионова — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию. Она завершила карьеру в сентябре 2020 года.

Елена Радионова
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