«А трусики на месте?» Фигуристка Радионова похвасталась откровенным платьем

Российская фигуристка Елена Радионова выложила новое фото у себя в соцсетях.

23-летняя спортсменка опубликовала снимок в откровенном черном платье.

Подписчики Радионовой оценили новый пост спортсменки.

«Очаровательная».

«Самая красивая, самая желанная!»

«А трусики на месте?»

«Богиня».

«Роскошная леди».

Радионова — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию. Она завершила карьеру в сентябре 2020 года.