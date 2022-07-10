«А трусики на месте?» Фигуристка Радионова похвасталась откровенным платьем
Фигуристка Радионова выложила фото в откровенном платье
Российская фигуристка Елена Радионова выложила новое фото у себя в соцсетях.
23-летняя спортсменка опубликовала снимок в откровенном черном платье.
Подписчики Радионовой оценили новый пост спортсменки.
«Очаровательная».
«Самая красивая, самая желанная!»
«А трусики на месте?»
«Богиня».
«Роскошная леди».
Радионова — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию. Она завершила карьеру в сентябре 2020 года.
Новости