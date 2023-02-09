Фигуристка Нугуманова опубликовала фото в топе с очень глубоким декольте

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

20-летняя девушка выложила снимки рядом с белым плюшевым медведем в черном топе с очень глубоким декольте и написала: «Спасибо за подарок от моих фанатов».

Елизавета Нугуманова. Фото Соцсети

Ранее фигуристку не допустили до чемпионата Санкт-Петербурга, который прошел с 28 по 29 января.

Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.