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Сегодня, 23:00

Фигуристка Нугуманова опубликовала фото в топе с очень глубоким декольте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

20-летняя девушка выложила снимки рядом с белым плюшевым медведем в черном топе с очень глубоким декольте и написала: «Спасибо за подарок от моих фанатов».

Елизавета Нугуманова. Фото Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети

Ранее фигуристку не допустили до чемпионата Санкт-Петербурга, который прошел с 28 по 29 января.

Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Елизавета Нугуманова
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