«Губы то какие огромные». Фигуристка Худайбердиева показала новый образ
Фигуристка Худайбердиева в своих соцсетях показала новый образ
Фигуристка Елизавета Худайбердиева в своих социальных сетях опубликовала новую фотографию. На снимке 19-летняя россиянка показала свой новый образ.
«Когда там уже пятница», — подписала фото фигуристка.
Подписчики отреагировали на новые снимки Худайбердиевой:
«Губы то какие огромные!»
«Лиза молодец!»
«Фигуристка неземной красоты!«
Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России 2022 года они выиграли бронзовые медали.
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