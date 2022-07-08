«Губы то какие огромные». Фигуристка Худайбердиева показала новый образ

Фигуристка Худайбердиева в своих соцсетях показала новый образ

Фигуристка Елизавета Худайбердиева в своих социальных сетях опубликовала новую фотографию. На снимке 19-летняя россиянка показала свой новый образ.

«Когда там уже пятница», — подписала фото фигуристка.

Подписчики отреагировали на новые снимки Худайбердиевой:

«Губы то какие огромные!»

«Лиза молодец!»

«Фигуристка неземной красоты!«

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России 2022 года они выиграли бронзовые медали.