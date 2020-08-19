Ефимова процитировала Imagine Dragons и похвасталась новыми фото в купальнике
12:28
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в Instagram.
Спортсменка показала фото в купальнике, сделанные на берегу моря, и процитировала известную группу Imagine Dragons.
«Whatever it takes -Чего бы это ни стоило,
'Cause I love the adrenaline in my veins — Ведь я люблю ощущать адреналин в своих венах.
I do whatever it takes -Я делаю всё возможное,
'Cause I love how it feels when I break the chains — Ведь мне нравится то, что я ощущаю, когда ломаю свои оковы,
Whatever it takes — Чего бы это ни стоило!", — написала Ефимова.
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