  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Ефимова процитировала Imagine Dragons и похвасталась новыми фото в купальнике

12:28
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в Instagram.

Спортсменка показала фото в купальнике, сделанные на берегу моря, и процитировала известную группу Imagine Dragons.

«Whatever it takes -Чего бы это ни стоило,

'Cause I love the adrenaline in my veins — Ведь я люблю ощущать адреналин в своих венах.

I do whatever it takes -Я делаю всё возможное,

'Cause I love how it feels when I break the chains — Ведь мне нравится то, что я ощущаю, когда ломаю свои оковы,

Whatever it takes — Чего бы это ни стоило!", — написала Ефимова.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир