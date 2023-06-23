Джорджина опубликовала фото в стрингах и показала, как отдыхает с Роналду на яхте

Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фото с отдыха.

29-летняя девушка выложила снимки в зеленом купальнике и показала, как отдыхает с Роналду на яхте.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. Они познакомились в магазине, в котором работала Родригес. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.