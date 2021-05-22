Дочь Евгения Кафельникова вышла замуж

22-летняя модель Алеся Кафельникова, дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Георгия Петришина, сообщает Telegram-канал PEOPLETALK.

Алеся выложила в Instagram обрезанную фотографию в свадебном платье, на которой не видно лиц.

«Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — написала дочь Кафельникова.

Георгий Петришин — бывший жених известной актрисы Светланы Ходченковой. 28 мая 2015 года Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге они расстались в феврале 2016 года.