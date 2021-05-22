Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Дочь Евгения Кафельникова вышла замуж

22:02
Алеся Кафельникова. Фото Instagram
Алеся Кафельникова. Фото Instagram
Теги:

22-летняя модель Алеся Кафельникова, дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Георгия Петришина, сообщает Telegram-канал PEOPLETALK.

Алеся выложила в Instagram обрезанную фотографию в свадебном платье, на которой не видно лиц.

«Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — написала дочь Кафельникова.

Георгий Петришин — бывший жених известной актрисы Светланы Ходченковой. 28 мая 2015 года Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге они расстались в феврале 2016 года.

Читайте также

Казахстан по буллитам победил Латвию на чемпионате мира по хоккею
Симеоне — крутой тренер. Ему не хватало Суареса, и вместе они сделали «Атлетико» чемпионом
Россия — Великобритания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд