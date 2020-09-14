Дочь двукратного олимпийского чемпиона Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем

Актриса Мария Кожевникова, дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова по хоккею, опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она со своим мужем, который практически не появляется в ее соцсетях.

«Удивительный мужик меня вывез в Геленджик, — написала артистка. — Уговорила мужа на фото. P. S. Впервые здесь, все ничего, но если край вложится еще чуть-чуть в эту самую длинную набережную в мире, то европейские курорты будут иметь реального соперника на рынке и не только для российского туриста».

Подписчики оценили фотографию в комментариях. «Красивый муж», «Какая дружная и счастливая семья», «Красивая семья», «Муж красавчик!», «Сын похож на маму», «Очень гармоничная пара», «Счастья вам! Вы невероятные», «Ого! Мы впервые видим вашего мужа!», — такие отзывы можно там встретить.

35-летняя Кожевникова в 2013 году обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. Официально брак не зарегистрирован. У пары трое детей.