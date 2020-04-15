Девушка российского защитника НХЛ Сергачева раскрыла свои секреты красивой талии

Возлюбленная российского защитника «Тампы-Бэй» Михаила Сергачева — Елизавета Федотова — опубликовала новые фотографии в своем Instagram. Девушка рассказала подписчикам о том, как следит за своей фигурой.

«Секреты красивой талии. Раз уж затронули такую тему в истории.

1-й секрет не такой уж и секрет. Физические упражнения. Если хотите немного убрать жировую прослойку: кардио, ходьба, танцы. Если нужно укрепить мышцы живота и подтянуть, отлично подойдут: вакуум, планка, боковая и обычная.

В историях рассказала, как делать вакуум правильно. Выполняйте каждый день с утра, можно делать 5 повторений по 10 сек сначала и с каждым днем увеличивать количество повторов.

Такие упражнения красиво выделяют мышцы живота и делают его визуально стройнее, даже если физиология не позволяет иметь осиную талию. В карусели я прикрепила фото для примера, как смотрится животик с такими мышцами и без. На втором фото талия кажется шире, правда? (Сори за супер фотошоп).

Будьте аккуратны, не все упражнения на пресс помогают «сделать» талию, некоторые наоборот ее расширяют: боковые скручивания, наклоны в стороны с утяжелителем.

Физиология не всегда позволяет добиться очень узкой талии и это вполне нормально. Мы все разные и все красивы по-своему.

И не стоит отчаиваться, если уж прям очень хочется талию поуже. Обратите внимание на другие части тела.

Например, упражнения на работу со спиной и ягодицами помогут вам визуально уменьшить талию, так как расширяются бедра.

Не забывайте про верх, подкаченные в меру мышцы плеч и рук вкупе с нижней частью тела, так же визуально создают тонкую талию.

Еще совет. Как-то мой тренер в Казани рассказал, что его жена всегда держит мышцы живота в тонусе, особо не напрягаясь весь день ходит с немного втянутым животом. У нее была о-о-очень красивая талия. Я решила взять это в привычку и начала делать так же. Уже через месяц увидела результаты", — подписала фото Федотова.