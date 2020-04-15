Девушка российского защитника НХЛ Сергачева раскрыла свои секреты красивой талии
Возлюбленная российского защитника «Тампы-Бэй» Михаила Сергачева — Елизавета Федотова — опубликовала новые фотографии в своем Instagram. Девушка рассказала подписчикам о том, как следит за своей фигурой.
«Секреты красивой талии. Раз уж затронули такую тему в истории.
1-й секрет не такой уж и секрет. Физические упражнения. Если хотите немного убрать жировую прослойку: кардио, ходьба, танцы. Если нужно укрепить мышцы живота и подтянуть, отлично подойдут: вакуум, планка, боковая и обычная.
В историях рассказала, как делать вакуум правильно. Выполняйте каждый день с утра, можно делать 5 повторений по 10 сек сначала и с каждым днем увеличивать количество повторов.
Такие упражнения красиво выделяют мышцы живота и делают его визуально стройнее, даже если физиология не позволяет иметь осиную талию. В карусели я прикрепила фото для примера, как смотрится животик с такими мышцами и без. На втором фото талия кажется шире, правда? (Сори за супер фотошоп).
Будьте аккуратны, не все упражнения на пресс помогают «сделать» талию, некоторые наоборот ее расширяют: боковые скручивания, наклоны в стороны с утяжелителем.
Физиология не всегда позволяет добиться очень узкой талии и это вполне нормально. Мы все разные и все красивы по-своему.
И не стоит отчаиваться, если уж прям очень хочется талию поуже. Обратите внимание на другие части тела.
Например, упражнения на работу со спиной и ягодицами помогут вам визуально уменьшить талию, так как расширяются бедра.
Не забывайте про верх, подкаченные в меру мышцы плеч и рук вкупе с нижней частью тела, так же визуально создают тонкую талию.
Еще совет. Как-то мой тренер в Казани рассказал, что его жена всегда держит мышцы живота в тонусе, особо не напрягаясь весь день ходит с немного втянутым животом. У нее была о-о-очень красивая талия. Я решила взять это в привычку и начала делать так же. Уже через месяц увидела результаты", — подписала фото Федотова.
Секреты красивой талии? ? Раз уж затронули такую тему в истории? 1?? секрет не такой уж и секрет. Физические упражнения. ? ?Если хотите немного убрать жировую прослойку: •Кардио •Ходьба •Танцы ? ?Если нужно укрепить мышцы живота и подтянуть, отлично подойдут: •вакуум •планка, боковая и обычная. ? В историях рассказала, как делать вакуум правильно. Выполняйте каждый день с утра, можно делать 5 повторений по 10 сек сначала и с каждым днём увеличивать количество повторов. ? Такие упражнения красиво выделяют мышцы живота и делают его визуально стройнее, даже если физиология не позволяет иметь осиную талию. В карусели я прикрепила фото для примера, как смотрится животик с такими мышцами и без. На втором фото талия кажется шире, правда? (Сори за супер фотошоп?) ? Будьте аккуратны, не все упражнения на пресс помогают «сделать» талию, некоторые наоборот ее расширяют: ?Боковые скручивания ? ?Наклоны в стороны с утяжелителем ? Физиология не всегда позволяет добиться очень узкой талии и это вполне нормально. Мы все разные и все красивы по-своему. ? И не стоит отчаиваться, если уж прям очень хочется талию поуже. Обратите внимание на другие части тела. ? ??Например, упражнения на работу со спиной и ягодицами помогут вам визуально уменьшить талию, так как расширяются бёдра. ? Не забывайте про верх, подкаченные в меру мышцы плеч и рук в купе с нижней частью тела, так же визуально создают тонкую талию. ? ?Еще совет. Как-то мой тренер в Казани рассказал, что его жена всегда держит мышцы живота в тонусе, особо не напрягаясь весь день ходит с немного втянутым животом. У неё была ооочень красивая талия. Я решила взять это в привычку и начала делать так же. Уже через месяц увидела результаты!?