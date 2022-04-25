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25 апреля, 23:42

Девушка Пауло Дибалы показала обнаженное фото в Сети

Девушка Дибалы показала кадр из откровенной фотосессии без одежды
Читать «СЭ» в
Ориана Сабатини и Пауло Дибала.
Фото Личные соцсети Орианы Сабатини
Ориана Сабатини.
Фото Личные соцсети Орианы Сабатини
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Ориана Сабатини, девушка форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Аргентинская модель показала пользователям Сети снимок, где она полностью обнаженная.

На фото Сабатини сидит на красном полу и закрывает рукой грудь.

Ориана Сабатини. Фото Личные соцсети Орианы Сабатини
Ориана Сабатини.
Личные соцсети Орианы Сабатини

Дибала и Сабатини встречаются с 2018 года. Ориана — поп-певица, актриса и модель.

В текущем сезоне 28-летний Дибала провел 33 матча за «Ювентус», забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Девушка Дибалы показала откровенное фото. Ее грудь прикрыта кусочком ткани

Пауло Дибала
Футбол
ФК Ювентус
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