Девушка Пауло Дибалы показала обнаженное фото в Сети

Девушка Дибалы показала кадр из откровенной фотосессии без одежды

Ориана Сабатини, девушка форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Аргентинская модель показала пользователям Сети снимок, где она полностью обнаженная.

На фото Сабатини сидит на красном полу и закрывает рукой грудь.

Ориана Сабатини. Личные соцсети Орианы Сабатини

Дибала и Сабатини встречаются с 2018 года. Ориана — поп-певица, актриса и модель.

В текущем сезоне 28-летний Дибала провел 33 матча за «Ювентус», забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Девушка Дибалы показала откровенное фото. Ее грудь прикрыта кусочком ткани