Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

25 апреля, 17:29

«У олимпийских чемпионок ногти отрываются». Севастьянова получила травму на шоу «Звезды в Африке»

Гимнастка Каролина Севастьянова сломала ноготь на шоу «Звезды в Африке»
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Telegram
Михаил Галустян, Ольга Бузова и Каролина Севастьянова.
Фото ТНТ
1/2

Российская гимнастка Каролина Севастьянова получила травму на съемках в реалити-шоу «Звезды в Африке». Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике сломала ноготь во время одного из испытаний.

Спортсменка травмировалась, когда спускалась вниз по стене с использованием страховки. Ей было необходимо снять привязанные к карабину звезды.

Михаил Галустян, Ольга Бузова и Каролина Севастьянова. Фото ТНТ
Михаил Галустян, Ольга Бузова и Каролина Севастьянова.
ТНТ

«У нас тут такое творится, у олимпийских чемпионок ногти отрываются, лишь бы звезду взять и принести еду в лагерь», — сказал Михаил Галустян в 9-й серии второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Сегодня Каролине Севастьяновой исполнилось 27 лет.

Каролина Севастьянова
6
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«MILF». Севастьянова показала фото с огромным букетом цветов и тортом на свой день рождения

Девушка Пауло Дибалы показала обнаженное фото в Сети
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости