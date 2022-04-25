«У олимпийских чемпионок ногти отрываются». Севастьянова получила травму на шоу «Звезды в Африке»

Российская гимнастка Каролина Севастьянова получила травму на съемках в реалити-шоу «Звезды в Африке». Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике сломала ноготь во время одного из испытаний.

Спортсменка травмировалась, когда спускалась вниз по стене с использованием страховки. Ей было необходимо снять привязанные к карабину звезды.

Михаил Галустян, Ольга Бузова и Каролина Севастьянова. ТНТ

«У нас тут такое творится, у олимпийских чемпионок ногти отрываются, лишь бы звезду взять и принести еду в лагерь», — сказал Михаил Галустян в 9-й серии второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Сегодня Каролине Севастьяновой исполнилось 27 лет.