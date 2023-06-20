«Черная пантера». Фигуристка Константинова похвасталась своим загаром

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Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

22-летняя спортсменка выложила фото в черном купальнике на пляже в Сочи.

«Черная пантера», — подписала фотографии Константинова.

Подписчики оценили фото фигуристки: «Выглядишь потрясающе», «Хорошенькая», «Что-то жарко стало», «Огнище», «Невероятная красотка».

Константинова является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенства России среди юниорок.