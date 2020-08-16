«Час плясала, пока не устала». У Исинбаевой ностальгия по девяностым
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выложила видео с танцем под песню «Иванушек International» «Где-то». Прославленная российская легкоатлетка рассказала, что утром слушала музыку девяностых.
И что же предшествовало этому танцу??? ? Дети с самого утра: — Мама пойдём гулять, Мама пойдём гулять, Мама пойдём, Мама пойдём гулять... — АААААААААААААА, — у меня сейчас мозг взорвется. ? И что делает муж. Врубает на всю громкость, сначала «Руки вверх», а потом мою любимую группу детства, «Иванушки» с песней «Где-то». Меня уже было не остановить...Час без перерыва плясала, пока не устала. Потом залипла в инста на страницах 90-е. Поймала себя на мысли, что поняла смысл песни группы «Комбинация» — «Два кусочков колбаски». ? Да, были времена... ? Ладно, пойду с детьми погуляю:) ? Всем позитива:)? ? P. S. если вы заразились моим настроением, танцуйте без стеснений. ?? ? #танцуюподмузыку90х
«И что же предшествовало этому танцу, — написала Исинбаева в Instagram. — Дети с самого утра:
— Мама пойдем гулять, Мама пойдем гулять, Мама пойдем, Мама пойдем гулять...
— А-а-а-а-а!!! — у меня сейчас мозг взорвется.
И что делает муж.
Врубает на всю громкость, сначала «Руки вверх», а потом мою любимую группу детства, «Иванушки» с песней «Где-то». Меня уже было не остановить...Час без перерыва плясала, пока не устала.
Потом залипла в Instagram на страницах «90-е».
Поймала себя на мысли, что поняла смысл песни группы «Комбинация» — «Два кусочка колбаски».
Да, были времена...
Ладно, пойду с детьми погуляю. Всем позитива!
P. S. Если вы заразились моим настроением, танцуйте без стеснений".