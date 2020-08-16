«Час плясала, пока не устала». У Исинбаевой ностальгия по девяностым

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выложила видео с танцем под песню «Иванушек International» «Где-то». Прославленная российская легкоатлетка рассказала, что утром слушала музыку девяностых.

«И что же предшествовало этому танцу, — написала Исинбаева в Instagram. — Дети с самого утра:

— Мама пойдем гулять, Мама пойдем гулять, Мама пойдем, Мама пойдем гулять...

— А-а-а-а-а!!! — у меня сейчас мозг взорвется.

И что делает муж.

Врубает на всю громкость, сначала «Руки вверх», а потом мою любимую группу детства, «Иванушки» с песней «Где-то». Меня уже было не остановить...Час без перерыва плясала, пока не устала.

Потом залипла в Instagram на страницах «90-е».

Поймала себя на мысли, что поняла смысл песни группы «Комбинация» — «Два кусочка колбаски».

Да, были времена...

Ладно, пойду с детьми погуляю. Всем позитива!

P. S. Если вы заразились моим настроением, танцуйте без стеснений".