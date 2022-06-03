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«Как куколка». Бывшая супруга Кокорина похвасталась изящной фигурой

Валитова опубликовала фотографии в коротком черном платье
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.

Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Валитова выложила фото в коротком черном платье.

Дарья Валитова.
Дарья Валитова.

Подписчики оценили пост Валитовой: «Красивая», «Если на этой фотке кто-то идеален, то это вы», «Как куколка».

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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