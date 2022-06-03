«Божественные ножки». Загитова выложила фото в серебряных сапогах по колено

Алина Загитова выложила фото в серебряных сапогах по колено

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Она выложила несколько фотографий с новой фотосессии. На снимках она позирует в наряде, в котором первым делом в глаза бросаются сапоги серебряного цвета.

«Тебе все подходит!» — похвалила одна из подписчиц.

«Алиночка, тебя очень идет», — поддержали ее в другом комментарии.

«Отлично получилось. Алине надо в кино сниматься», — поступило предложение.

«Мне кажется, что это не твое. Но в любом случае, смотри сама», — поступила критика.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.