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Им слишком тесно: фото бывшей жены Кокорина в облегающем костюме

Бывшая жена Кокорина показала откровенное фото в черном спортивном костюме
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Соцсети Дарьи Валитовой.
Фото Соцсети
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

Девушка показала снимок в облегающем спортивном костюме.

Соцсети Дарьи Валитовой. Фото Соцсети
Соцсети Дарьи Валитовой.
Соцсети

Ранее Валитова показала подписчикам снимок в золотом платье.

Девушка находилась в отношениях с Кокориным с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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