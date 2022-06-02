Им слишком тесно: фото бывшей жены Кокорина в облегающем костюме
Бывшая жена Кокорина показала откровенное фото в черном спортивном костюме
Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.
Девушка показала снимок в облегающем спортивном костюме.
Соцсети Дарьи Валитовой.
Соцсети
Ранее Валитова показала подписчикам снимок в золотом платье.
Девушка находилась в отношениях с Кокориным с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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