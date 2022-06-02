Им слишком тесно: фото бывшей жены Кокорина в облегающем костюме

Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

Девушка показала снимок в облегающем спортивном костюме.

Соцсети Дарьи Валитовой. Соцсети

Ранее Валитова показала подписчикам снимок в золотом платье.

Девушка находилась в отношениях с Кокориным с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.