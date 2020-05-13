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Бывшая девушка Боррьелло показала фото в купальнике: шоколадный вид сверху

21:05
Белен Родригес. Фото instagram.com
Белен Родригес. Фото instagram.com
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Белен Родригес, телеведущая, модель и бывшая девушка экс-форварда «Милана» Марко Боррьелло, опубликовала новую фотографию в Instagram. Аргентинская актриса показала снимок в оранжевом купальнике.

На селфи Родригес загорает под палящим солнцем. Ее кожа приобрела коричневый цвет из-за загара.

Родригес и Боррьелло встречались в 2004 — 2008 годах. Бывший форвард «Милана» завершил карьеру в 2019 году.

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