Бузова расплакалась после номера на «Ледниковом периоде»

Популярная певица Ольга Бузова в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым показала номер в третьем выпуске «Ледникового периода». Пара каталась под кавер-версию песни Rolling Stones «Paint it black» в исполнении Ciara. После окончания номера Бузова расплкалась и стала просить прощения у хореографа Ильи Авербуха.

— Поддержка железная вообще. А что там произошло, я не понимаю? Надо было там животик взять, повернуть, — обратился Авербух к Соловьеву.

— Ничего страшного нет, все хорошо, — успокоили Авербух и Соловьев плачущую Бузову.

— Поздравляю ребят с шикарным выступлением. Оля, образ полностью отразил вас. Вы по натуре боец, это стало видно. А это и мой образ. Я люблю войну, люблю сражаться, — сказала член жюри, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. — Когда я начинала прыгать с шестом, мир не верил, что девушки могут прыгать 5 метров. И я доказывала, доказывала. И вы мне сегодня доказали.

— Когда одно переползает в другое, и связки имеют большое значение. Если я на связках вижу, что вы покачнулись или как неваляшка сделали, ниточка, которая связывает номер, прерывается. Я смотрю элементы, но у меня не связывается общее впечатление от номера, — подчеркнула заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Есть недочеты, над ними надо работать.

— Хочу сказать спасибо, что меня «погладили по головке», — сказала Бузова сквозь слезы. — Я очень недовольна прокатом. Наверное, это случилось из-за большой ответственности. Я перенервничала, и мне очень стыдно. Буквально пару часов назад мы делали этот номер намного лучше. Хочу сказать спасибо за эту «ложечку меда». Нам не хватило сегодня льда.