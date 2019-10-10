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Бузова — о разделе имущества с Тарасовым: «Могу обратиться в суд»

15:50
2016 год. Москва. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
2016 год. Москва. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывшая супруга полузащитника Дмитрия Тарасова Ольга Бузова в интервью журналу Starhit призналась, что имеет право обратиться в суд на раздел имущества с бывшим мужем.

— Почему терпишь всю эту грязь от бывшего мужа и не подашь на раздел имущества? В шоу Собчак вы с Ксюшей обсуждали, что ты еще можешь, если захочешь, — спросили у Бузовой.

— По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака, — приводит слова Бузовой starhit.ru. — Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!

Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010-й по 2019-й.

Дополнительная информация

https://www.starhit.ru/eksklusiv/olga-buzova-ya-vse-esche-mogu-podat-na-razdel-imuschestva-s-tarasovyim-188966/

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