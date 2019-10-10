Бывшая супруга полузащитника Дмитрия Тарасова Ольга Бузова в интервью журналу Starhit призналась, что имеет право обратиться в суд на раздел имущества с бывшим мужем.

— Почему терпишь всю эту грязь от бывшего мужа и не подашь на раздел имущества? В шоу Собчак вы с Ксюшей обсуждали, что ты еще можешь, если захочешь, — спросили у Бузовой.

— По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака, — приводит слова Бузовой starhit.ru. — Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!

Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010-й по 2019-й.