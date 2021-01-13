Кудерметова уступила Соболенко в финале. Но не сдалась без боя

Арина Соболенко из Белоруссии оформила первый титул 2021 года, обыграв в финале турнира в Абу-Даби россиянка Веронику Кудерметову.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Россиянка Вероника Кудерметова открыла теннисный год выступлением в финале крупного турнира в Абу-Даби. К сожалению, побороться за первый титул в карьере 23-летняя уроженка Казани не сумела — слишком сильна оказалась ее соперница Арина Соболенко. Представительница Белоруссии оформила победу чуть больше, чем за час. Тем не менее, наша соотечественница в течение недели показывала очень достойный теннис и порадовала болельщиков своим боевым характером. Накануне Открытого чемпионата Австралии это очень достойный результат.

15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall ?@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ — wta (@WTA) January 13, 2021

Противоположности на корте

Соболенко была безусловным фаворитом финала. Арина — один из лидеров прошлого сезона. В 2020 году она взяла четыре титула, два — до коронавирусного карантина, а два — на последних календарных неделях. Победная серия к матчу белоруски против Кудерметовой составляла уже 14 матчей подряд. Правда, среди поверженных соперниц здесь можно отметить разве что Викторию Азаренко. А вот Вероника уже в Абу-Даби получила много позитивных эмоций, выбив в четвертьфинале пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину. При этом сам факт выхода в финал для россиянки — уже подвиг. До этого она ни разу не играла на таком уровне, ее главными достижениями были победы на челледжерах.

Кудерметова и Соболенко отлично знают друг друга и ранее даже выступали вместе в парном разряде. При этом и в эмоциональном, и в игровом плане они — полные противоположности. Арина исповедует агрессивный и быстрый теннис, возможно — один из самых силовых в WTA-туре. Кроме того, она никогда не стеснялась проявлять эмоции, в том числе в виде матерка в социальных сетях. Козырь Кудерметовой — интеллектуальный стиль, надежная игра на задней линии и психологическая стабильность. На лице Вероники не дрогнул ни один мускул даже когда она во вторник выиграла очень нервный матч у Марты Костюк и оформила выход финал турнира в Абу-Даби.

Соболенко безупречна

Финал с самого начала проходил под диктовку Соболенко. То ли россиянка оставила слишком много сил во время подъема по турнирной сетке в первом же турнире после отпуска, то ли Арина в данный момент слишком сильна. Но борьбы как таковой в первом сете мы не увидели. Белоруска с первых геймов оказывала на соперницу серьезное давление. Ее пушечные подачи и скоростные комбинации поставили в тупик Кудерметову уже к пятому гейму. После этого россиянка не могла набрать очки шесть геймов подряд. Какая-то надежда забрезжила перед Вероникой только в начале второго сета, когда наша теннисистка впервые в матче взяла подачу соперницы — в основном за счет рискованного тенниса Арины.

Но белоруска тут же вернулась в игру, а Кудерметова снова начала грешить ошибками. После этого исход поединка был предрешен. Хотя россиянка не собиралась сдаваться, и в шестом гейме второй партии отыграла на своей подаче шесть брейк-поинтов, а затем отбилась на матч-боле и второй раз за поединок сделала брейк. Но соперница в этот день действовала на порядок увереннее. По итогам турнира в Абу-Даби Соболенко поднялась рекордное для себя на седьмое место в рейтинге WTA. И, если она продолжит в том же духе, у нее отличные перспективы на Australian Open. Правда, надо учитывать, что состав на первом турнире года был не самым мощным, плюс многие девушки после перерыва находятся не в самой оптимальной форме.

Кудерметова также поднимается в рейтинге до лучшей в карьере 36-й строчки и летит в Мельбурн в отличном настроении. Вообще финал в первом же турнире года — отличное начало для нашего тенниса, особенно у женщин, где мы в последнее время не избалованы яркими результатами. А характер, который продемонстрировала Вероника в Абу-Даби дает надежды на то, что у нас появилась еще один игрок с большими перспективами.

Игрок с большими амбициями

До старта Открытого чемпионата Австралии еще больше трех недель. Но чартеры с игроками и их командами отправляются в Мельбурн уже в четверг. Около 1200 иностранных игроков, официальных лиц и вспомогательного персонала сразу же будут помещены на двухнедельный карантин в трех отелях, где они будут проходить ежедневное тестирование. Шесть звездных игроков (Серена Уильямс, Симона Халеп, Наоми Осака, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим) пройдут карантин в Аделаиде, где примут участие в выставочном турнир, но там условия будет не менее жесткими.

Игрокам разрешат покидать свои гостиничные номера ради тренировок в строго отведенных местах не более, чем на пять часов в день. В случае положительного теста у теннисистов или их персонала, все контактировавшие с зараженными будут немедленно изолированы и сняты с соревнований. Правительство австралийского штата Виктория заявило, что всех, нарушивших карантин, ждут суровые санкции вплоть до уголовного преследования. Таких жестких условий не было в «пузырях» ни во время US Open, ни на «Ролан Гаррос». С другой стороны, после отбытия карантина игроки смогут свободно передвигаться по Австралии и даже общаться с болельщиками, которых собираются пустить на трибуны Australian Open.