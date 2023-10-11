Сизикова проиграла на старте парного турнира в Сеуле

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Россиянка Яна Сизикова и американка Сабрина Сантамария проиграли в первом круге парного турнира в Сеуле.

Девушки не смогли обыграть американок Кайлу Дэй и Клер Лю — 3:6, 6:2, 9:11. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.

В следующем круге Дэй и Лю сыграют с парой Луксика Кумкхум/Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кайла Дэй/Клер Лю (США) — Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия, 4) — 6:3, 2:6, 11:9